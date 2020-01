Stasera in tv | C’è posta per te: ospiti ed anticipazioni (Di sabato 18 gennaio 2020) “C’è posta per te”: ospiti ed anticipazioni della seconda puntata in onda questa sera, 18 gennaio 2020, alle ore 21:20 su Canale 5. La nuova edizione di “C’è posta per te” è iniziata solo pochi giorni fa, la settimana scorsa. Quest’anno la trasmissione condotta da Maria De Filippi compie 20 anni, e tuttavia riesce ancora … L'articolo Stasera in tv C’è posta per te: ospiti ed anticipazioni è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

matteosalvinimi : Incredibile quanta gente c’è stasera con la Lega in piazza a Lamezia Terme!!!?????? Alla faccia del PD e a chi non vuo… - Capezzone : +++Appuntamenti #LaVeritaAlleSette+++ Stasera alle 19 c’è il condirettore Massimo de’ Manzoni. Domani alle 7 rasseg… - Capezzone : +++Appuntamenti #LaVeritaAlleSette+++ Stasera alle 19 c’è il vicedirettore @martinocervo . Domani alle 7 rassegna p… -