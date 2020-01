Stadio San Paolo: il regolamento d’uso non si cambia! Tifosi delusi (Di sabato 18 gennaio 2020) Continuerà la protesta dei Tifosi al San Paolo: il regolamento d’uso dell’impianto non sarà modificato.... L'articolo Stadio San Paolo: il regolamento d’uso non si cambia! Tifosi delusi proviene da ForzAzzurri.net. Leggi la notizia su forzazzurri

suso30oficial : Grazie ragazzi ??????? #copaitalia #sansiro ?? en San Siro Stadio - sscnapoli : ?? 14 gennaio - 15 CET ?? Stadio San Paolo ?? #NapoliPerugia ?? #CoppaItalia ?? #ForzaNapoliSempre - biffi_marco : @BiffiLuca Lazaro ha paura della maglia dell'Inter. San Siro non è per tutti. Giocatori ben più forti di Lazaro han… -