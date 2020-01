Sparatoria a Salt Lake City, una famiglia sterminata nella notte (Di sabato 18 gennaio 2020) Quattro persone sono rimaste uccise nel corso della Sparatoria. Il killer è stato fermato dalle autorità dello Utah. Non è stata rivelata la sua identità, nè quella delle vittime. Follia nella scorsa notte in quel di Salt Lake City. In una delle città più caratteristiche dello Utah è avvenuta una vera e propria Sparatoria. A … L'articolo Sparatoria a Salt Lake City, una famiglia sterminata nella notte proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

48OreNews : RT @SkyTG24: Usa, sparatoria vicino a Salt Lake City: 4 morti - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Usa, sparatoria a Salt Lake City: sterminata una famiglia, quattro morti #usa - MediasetTgcom24 : Usa, sparatoria a Salt Lake City: sterminata una famiglia, quattro morti #usa -