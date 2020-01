Smog Milano | Sala | “Dal 2030 niente fumo all’aperto | da subito lo stop alle fermate del

Smog - a Milano flashmob degli ambientalisti per protestare contro le porte aperte dei negozi : Una manifestazione per protestare contro i negozi che hanno deciso di tenere aperte le porte d'ingresso nonostante la pessima qualità dell'aria che si respira da giorni a Milano. È questo il senso del flashmob di venerdì 17 gennaio organizzato in piazza Scala a Milano. I negozianti sostengono che tenere chiuse le porte non invogli i clienti a entrare, ma per gli ambientalisti non ci sono altre soluzioni: "Chiudete le porte dei negozi, siamo in ...

Smog Milano - flash mob degli ambientalisti : “I negozi tengano le porte chiuse per non produrre Co2” : Le porte aperte dei negozi aumentano la Co2 e il Comune deve intervenire con un’ordinanza. E’ quanto dichiarato a gran voce, con cartelli e slogan, da una trentina di ambientalisti di Legambiente, Wwf, Cittadini per l’Aria e Fridays for Future in un flash mob guidato dal consigliere comunale Carlo Monguzzi, che ha attraversato la Galleria Vittorio Emanuele, nel cuore di Milano, invitando i negozianti a chiudere le porte ...

Smog fuorilegge da dieci giorni : divieti per i diesel Euro 4 estesi anche all’hinterland di Milano : Sono estesi da oggi anche nella città metropolitana di Milano i divieti di secondo livello, già adottati nel capoluogo, per le auto inquinanti fino ai diesel Euro 4. Il provvedimento è adottato, in base alle norme regionali, dopo dieci giorni di superamento dei livelli di guardia del Pm10. La Lombardia ha confermato le misure per i comuni superiori ai 30mila abitanti in provincia di Milano. Per Lodi, Mantova, Pavia e Vigevano, sono attive quelle ...

Smog : da domani a Milano e provincia misure temporanee di 2° livello : “Come abbiamo sempre detto, la Regione Lombardia conferma i propri provvedimenti e dunque scattano domani, venerdì 17 gennaio, per i comuni coinvolti in provincia di Milano, le limitazioni di secondo livello e, per Lodi, Mantova, Pavia e Vigevano, quelle di primo livello. Rimangono attive le misure di primo livello nella provincia di Monza e Brianza e a Cremona”. Lo ha detto l’assessore regionale all’Ambiente e ...

Smog a Milano - l’allarme del pediatra : “Bimbi più esposti - a rischio sviluppo e capacità cognitive” : Lo Smog che negli ultimi giorni sta soffocando le città mette a rischio soprattutto la salute dei bambini, che in proporzione respirano fino al doppio di particolato rispetto agli adulti. Con potenziali conseguenze molto gravi per la loro salute, a livello respiratorio ma non solo. "È accertato che può provocare danni al neurosviluppo e alle capacità cognitive del bambino", ha spiegato a Fanpage.it Marco Peretti, allergologo e pneumologo della ...

Contro lo Smog a Milano servono scelte impopolari. Inutile girarci attorno : I dati parlano chiaro. Sarebbe ora, in un sussulto di coraggio, financo di audacia, di restituire dignità e valore alle parole. Quando si dichiara l’emergenza climatica bisogna rassegnarsi a prendere decisioni all’altezza della situazione. L’Italia è avvolta da una cappa letale di smog, e Milano purtroppo non fa eccezione. Anzi è una delle città più inquinate d’Italia e d’Europa. Qualcuno spera nella pioggia, un rimedio vecchio come il mondo. ...

Smog Milano : livelli di PM10 alle stelle : Milano ancora stretta nella morsa dello Smog: ieri la centralina di via Senato ha registrato 102 microgrammi per metro cubo, oltre il doppio del limite (50). Secondo Arpa Lombardia, le altre 3 centraline attive in città hanno segnato valori tra gli 89 e i 96 microgrammi. Ieri il picco massimo è stato rilevato a Pioltello-Limito (103) ma la soglia del particolato è stata superata in tutte le centraline dell’hinterland: Cassano ...

Milano - anticipati a domani i nuovi divieti per le auto inquinanti : “Siamo in emergenza Smog” : Aria inquinata e polveri sottili fuorilegge da giorni. Per questo il Comune di Milano ha deciso di correre ai ripari e anticipare a domani, mercoledì 15 gennaio, le misure anti smog di secondo livello che sarebbero scattate tra due giorni come previsto dal protocollo aria della Regione Lombardia. Stop alle auto diesel anche per i veicoli commerciali. "Siamo in emergenza smog e la sequenza di superamenti dei livelli limite di Pm10 nell'aria è ...

