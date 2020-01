Smog, a Roma valori oltre i limiti anche dopo il blocco delle auto. Emergenza inquinamento a Torino e Milano (Di sabato 18 gennaio 2020) Non sono bastati i quattro giorni di limitazioni del traffico con blocco dei diesel fino agli Euro 6 per far rientrare l’Emergenza Smog nella Capitale. Secondo i dati di Arpa, sia giovedì che venerdì 11 centraline Romane su 13 hanno registrato uno sforamento dei limiti delle polveri sottili Pm10. Per gli esperti non resta che sperare in un cambio delle condizioni atmosferiche: a partire dall’inizio della prossima settimana sono attese precipitazioni e venti che potrebbero migliorare la qualità dell’aria. Intanto, tra le vie della Capitale le limitazioni al traffico oggi sono state sospese per ritornare domani, con altre misure di contenimento delle emissioni, in occasione della “domenica ecologica“. oltre a Roma, sotto scacco dallo Smog c’è anche Torino. Nel capoluogo piemontese, le limitazioni al traffico sono scattate dopo 20 giorni consecutivi ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

borghi_claudio : Se quello che c'è a Roma è smog a Milano dovrebbero vietare anche la circolazione dei pattini a rotelle - quattroruote : #Smog, il Comune di #Roma blocca tutte le #auto #diesel, anche le moderne #Euro6: una scelta incomprensibile… - QualeFuturo : RT @tempoweb: #Smog alle stelle e proteste, la #Raggi si arrende: oggi niente blocco @lefrasidiosho per #iltempodioshø ?? -