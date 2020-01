Smartphone, batteria che dura 5 giorni: grossa novità in arrivo (Di sabato 18 gennaio 2020) batteria che dura 5 giorni: presto sarà possibile. Arriva un annuncio che sta per stravolgere il mercato degli Smartphone e le nostre abitudini. Una batteria che dura 5 giorni. Il sogno di una vita nell’ambito tecnologico. Un desiderio, tuttavia, che presto può diventare realtà. E molto probabilmente anche prima del previsto. Ad annunciarlo è infatti … L'articolo Smartphone, batteria che dura 5 giorni: grossa novità in arrivo proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

