Slittino Olimpiadi Giovanili Losanna 2020: Gints Berzins vince nel singolo, Degenhardt/Schneider nel doppio femminile (Di sabato 18 gennaio 2020) Sempre più nel vivo il programma dello Slittino nelle Olimpiadi Giovanili Invernali di Losanna (Svizzera) 2020. Oggi erano di scena il singolo maschile e il doppio femminile sul budello di Sankt Moritz. Nella prima gara la medaglia d’oro va al lettone Gints Berzins con il tempo complessivo di 1:48.045 (54.009, miglior tempo nella prima manche e 54.036 record anche nella seconda) chiudendo con 184 millesimi sul russo Pavel Repilov (54.054 e 54.175) mentre completa il podio il tedesco Timon Grancagnolo a 791 (54.403 e 54.433). Quarto posto per il suo connazionale Pascal Niclas Kunze a 916 millesimi, mentre è ottimo quinto il nostro Alex Gufler a 1.004 (54.543 e 54.506). Sesto posto per il lettone Kaspars Rins a 1.437, settimo e ottavo per gli austriaci Florian Tanzer e Noah Kallan, rispettivamente a 1.505 e 1.601, quindi nono lo statunitense Matthew Greiner a 1.685 e decimo il russo ... Leggi la notizia su oasport

