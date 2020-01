Slittino femminile, Andrea Voetter sfiora il podio di Lillehammer 2020, Tatyana Ivanova vince ed è anche campionessa europea (Di sabato 18 gennaio 2020) Tatyana Ivanonva si aggiudica l’appuntamento di Lillehammer (Norvegia), valevole per la Coppa del Mondo di Slittino 2019-2020 e, per l’occasione, anche per la cinquantunesima edizione del Campionato Europeo. La russa, in un colpo solo, vince la quinta tappa della stagione, allunga in classifica generale sulle inseguitrici, e si mette al collo la medaglia d’oro per quanto riguarda il campionato continentale. Sul budello norvegese il meteo ha fatto la differenza con temperatura di ben 4 gradi, leggera pioggia e umidità elevatissima. La russa Tatyana Ivanova, non si fa distrarre da questi aspetti e chiude con il tempo di 1:35.482 (47.826, terzo crono nella prima metà di gara e 47.656, il migliore, nella seconda) precedendo la statunitense Summer Britcher per 117 millesimi (47.827 e 47.772) mentre completa il podio la tedesca Julita Taublitz a 142 che spreca il miglior ... Leggi la notizia su oasport

