Skicross, Coppa del Mondo Nakiska 2020: vincono Howden e Naeslund (Di sabato 18 gennaio 2020) Si sono da poco concluse le gare della tappa canadese di Coppa del Mondo di Skicross a Nakiska. In campo maschile doppietta canadese con la vittoria conquistata da Reece Howden seguito dal connazionale Kevin Drury. Alle loro spalle la coppia tedesca con Daniel Bohnacker che è riuscito a salire sul podio, solo quarto Florian Wilmsmann. La tattica di gara è stata abbastanza semplice, i due scandinavi sono riusciti a prendere subito un discreto vantaggio. I due tedeschi hanno iniziato a darsi fastidio lasciando di fatto il via libera agli avversari. In campo femminile ha trionfato la svedese Sandra Naeslund che è rimasta in testa dal primo intermedio sino al traguardo. Per la scandinava si tratta del quinto podio in stagione e della seconda vittoria. Va da sé che la 23enne è una delle più serie candidate alla vittoria della classifica generale. Secondo piazza per la canadese Brittany ... Leggi la notizia su oasport

