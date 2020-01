Sing film: trama, cast, trailer e streaming del film in onda stasera su Italia 1 (Di sabato 18 gennaio 2020) Sing film: trama, cast, trailer e streaming del film in onda stasera su Italia 1 Questa sera, sabato 18 gennaio 2020, in prima serata su Italia 1 va in onda Sing, film d’animazione del 2016 per la regia di Garth Jennings. La pellicola, prodotta da Illumination Entertainment, vede come protagonisti animali di ogni genere e dai caratteri antropomorfi. Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming. Sing film: trama Buster, un koala proprietario di un teatro ormai caduto in disgrazia, vuole raggiungere il successo partecipando a un’importante competizione canora, ma per vincere deve affrontare cinque accaniti concorrenti. Sing film: cast Trattandosi di un film di animazione, il “cast” è quello dei doppiatori. Riportiamo qui di seguito sia quelli stranieri che quelli Italiani che hanno dato voce ai personaggi: Matthew ... Leggi la notizia su tpi

