Sì al Green New Deal: 1000 miliardi per il piano verde Ue (Di sabato 18 gennaio 2020) Un blocco di Paesi a impatto climatico zero: il Green New Deal, il nuovo «patto verde» in risposta all’emergenza ambientale, vuole riuscire a trasformare l’Europa entro il 2050. Martedì 14 gennaio il Parlamento UE ha segnato la prima tappa del progetto di legge, approvando l’ambizioso piano di investimenti per concretizzare le misure verso una economia sostenibile e equilibrata, che non lasci indietro nessuna area del territorio. Gli investimenti totali saranno di mille miliardi di euro in 10 anni. Il presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha presentato il progetto come «la nostra nuova strategia per la crescita. Ci consentirà di ridurre le emissioni e di creare posti di lavoro». Il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis ha anche sottolineato che «una Europa verde non vedrà la luce dall’oggi al domani. Inserire la sostenibilità al centro del ... Leggi la notizia su vanityfair

