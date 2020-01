Shaqiri Roma, pronta l’offerta di Petrachi per l’esterno. I dettagli (Di sabato 18 gennaio 2020) Shaqiri Roma, dall’Inghilterra fanno sapere che Petrachi è pronto all’offerta. Richiesto un prestito di 6 mesi con diritto di riscatto Dopo il naufragio dell’affare Politano-Spinazzola, il direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, è costretto a virare su un altro obiettivo. Nelle ultime ore si fa largo il nome di Xherdan Shaqiri. Dall’Inghilterra, precisamente il The Sun, fa sapere che il dirigente capitolino avrebbe avanzato una proposta di prestito di 6 mesi con diritto di riscatto. Tuttavia c’è ancora da fare i conti con Jurgen Klopp. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

