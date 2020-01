Serie A, la Fiorentina vince a Napoli. Cinquina della Lazio, Sassuolo in rimonta (Di sabato 18 gennaio 2020) Serie A, i risultati di sabato 18 gennaio 2020. La Fiorentina espugna il ‘San Paolo’ di Napoli. Lazio inarrestabile, bene il Sassuolo. ROMA – Serie A, i risultati di sabato 18 gennaio 2020. La ventesima giornata del massimo campionato è stata aperta dalla vittoria della Lazio sulla Sampdoria. Nel pomeriggio il Sassuolo ha battuto in rimonta il Torino mentre la Fiorentina espugna il campo del Napoli. Serie A, i risultati di sabato 18 gennaio 2020 Di seguito il risultati delle sfide di Serie A in programma sabato 18 gennaio 2020 e valide per la ventesima giornata del campionato. (LA CLASSIFICA) Lazio-Sampdoria 5-1Sassuolo-Torino 2-1Napoli-Fiorentina 0-2 Serie A, Fiorentina corsara a Napoli. Chiesa e Vlahovic decidono al San Paolo Napoli-Fiorentina 0-2 Marcatori: 26′ Chiesa, 74′ Vlahovic Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, ... Leggi la notizia su newsmondo

