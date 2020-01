Serie A, Genoa-Roma: probabili formazioni, pronostico e quote (Di sabato 18 gennaio 2020) Serie A, Genoa-Roma: probabili formazioni, pronostico e quote Domenica 19 gennaio alle ore 18:00, allo stadio Luigi Ferraris di Genova, va in scena Genoa-Roma. Il match sarà valido per la 20esima giornata di Serie A. Il Genoa adesso occupa la terzultima posizione con 14 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro il Hellas Verona per 2-1. Serve inanellare risultati utili consecutivi ai rossoblu, fin qui autori di una stagione ampiamente insufficiente. Anche il mercato sta venendo in soccorso al neo tecnico Nicola. La Roma invece si trova quinta in classifica con 35 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in casa contro la Juventus per 1-2. Urge ripartire, successivamente al passaggio del turno in Coppa Italia ottenuto sconfiggendo il Parma. Un ulteriore passo falso potrebbe complicare i piani dei giallorossi. Serie A, la classifica alla ... Leggi la notizia su termometropolitico

