Serie A, Brescia-Cagliari: probabili formazioni, pronostico e quote (Di sabato 18 gennaio 2020) Serie A, Brescia-Cagliari: probabili formazioni, pronostico e quote Domenica 19 gennaio alle ore 15:00, allo stadio Mario Rigamonti di Brescia, andrà in scena Brescia-Cagliari. Il match sarà valevole per la 20esima giornata di Serie A. Il Brescia è penultimo con 14 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro la Sampdoria per 5-1. Periodo di crisi per le rondinelle, ora nuovamente a serio rischio di retrocessione e con tre sconfitte all’attivo nelle ultime quattro partite. Il Cagliari ora è in sesta posizione in classifica con 29 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in casa contro il Milan per 0-2. Anche i sardi, dopo un avvio di stagione a dir poco sorprendente, ora sono in crisi e reduci da quattro ko di fila, cinque se consideriamo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro l’Inter. Riusciranno a risollevarsi in terra ... Leggi la notizia su termometropolitico

