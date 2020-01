Serena Bortone, chi è: età, carriera, vita privata della giornalista (Di sabato 18 gennaio 2020) La giornalista e conduttrice Serena Bortone è uno dei volti più amati dei talk politici in Rai. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei. giornalista, autrice e conduttrice televisiva di successo: Serena Bortone è una professionista che, con la sua preparazione e il suo carisma, ha saputo affermarsi negli anni come uno … L'articolo Serena Bortone, chi è: età, carriera, vita privata della giornalista è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

AntonioAsdente : @iosonocarrara @serenabortone Serena Bortone giornalista d’assalto! ???? - LuciaMosca1 : (Anticipazioni per 'AGORA'' di Serena Bortone del 16 gennaio alle 8 su RAI 3: gli ultimi sondaggi di Emg Acqua in e… - RenatoSouvarine : RT @salvamenick: @Moonlightshad1 @RenatoSouvarine Basta guardare per chi sta a casa la mattina 8.00 Rai 3 con Agorà la Serena Bortone vorre… -