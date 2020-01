Scoperti spacciatori col Reddito di cittadinanza (Di sabato 18 gennaio 2020) Palermo, 18 gen. (Adnkronos) – Scoperti spacciatori che percepivano il . E’ accaduto a Ragusa, dove le Fiamme Gialle hanno arrestato una persona e ne hanno denunciata un’altra. L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I due sono stati trovati in possesso di circa grammi 47 di cocaina pronta per essere immessa sul mercato ragusano; inoltre, formalmente disoccupati, sono anche risultati percettori del beneficio di Reddito di cittadinanza. I finanzieri sono intervenuti mentre era in atto la cessione, ad un occasionale acquirente, di circa grammi 4 della sostanza psicotropa contenuta all’interno di un involucro termosaldato del valore di 250 euro. La conseguente perquisizione domiciliare eseguita presso le abitazioni dei fermati ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro ulteriori grammi 43 di cocaina, abilmente ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

