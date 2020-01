Scontro su legge elettorale ma fari puntati su voto Emilia. Salvini punta su elettori 5stelle (Di sabato 18 gennaio 2020) La data del voto in Giunta sul 'caso Gregoretti' e' l'ennesimo Scontro tra maggioranza (contesta il ruolo della presidente del Senato Casellati e pensa di disertare la riunione del 20) e l'opposizione, con Salvini che difende la seconda carica dello Stato e se stesso, "in Tribunale ci vado a testa alta". Un'altra battaglia che si innesta in un clima gia' surriscaldato dalla decisione della Corte costituzionale sul referendum voluto dalla Lega per arrivare ad un maggioritario puro: ora la maggioranza andra' avanti sulla legge elettorale proporzionale, pero' senza fretta per non creare ulteriori fibrillazioni (la disputa sara' sulla soglia del 5%) e la stessa Lega dopo l'Emilia potrebbe sedersi al tavolo. Ma al di la' della tensione sui nodi sul tavolo (per esempio la questione sulla revoca della concessione ad Autostrade sara' affrontata dal premier dopo il 26 nonostante il pressing di ... Leggi la notizia su ilfogliettone

