Scomparso a Palermo Andrea Amato: il paese si mobilita (Di sabato 18 gennaio 2020) Non si hanno più notizie di Andrea Amato, un pensionato di 81 anni, residente a Carini, un comune in provincia di Palermo. L’uomo è Scomparso Venerdì 17 Gennaio; i familiari hanno da subito allertato le forze dell’ordine che prontamente si sono mobilitate per rintracciare l’uomo Scomparso. Tutto il paese si è stretto attorno alla famiglia e si è reso disponibile per rintracciare Andrea Amato. Scomparso a Palermo Andrea Amato, è diabetico A rendere ancora più urgenti le ricerche si unisce il fatto che il pensionato è diabetico e dunque necessita di cure mediche. Sul campo, oltre alle forze dell’ordine, si sono uniti anche molti volontari della Protezione Civile di Carini e Palermo. Per effettuare le ricerche sono stati impiegati anche i droni, dei piccoli aeromobili a pilotaggio remoto dotati di telecamere, che riescono a coprire velocemente un vasto territorio e ... Leggi la notizia su notizie

