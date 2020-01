Scollatura infinita: la foto di Miss Italia Carolina Stramare è ‘da restarci secchi’ (Di sabato 18 gennaio 2020) Carolina Stramare l’immagine della bellezza e della salute. Il suo segreto non è mai stato tale, ovvero è stata la stessa Carolina a rivelare quanto abbia a cuore la cura della propria persona, senza per questo rinunciare a nulla, persino al gusto della tavola e del cibo genuino. Cresciuta a stretto contatto con il padre e i nonni, a cui è particolarmente legata e che ritiene punti fermi irrinunciabili. Sopratutto in seguito alla scomparsa della madre, Carolina ha ricevuto costantemente il loro sostegno, riuscendo a superare un dolore immenso. La perdita della madre è stata un’esperienza molto dolorosa che ha segnato Carolina sia sul piano fisico che morale. In quel periodo l’inappetenza l’ha portata a perdere peso repentinamente. Una situazione che, però, ha saputo gestire con fermezza e determinazione: “Grazie al supporto di un nutrizionista e all’aiuto di ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

