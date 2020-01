Sci di fondo, Therese Johaug domina la 10 km tl femminile della Coppa del Mondo di Nove Mesto 2020 (Di sabato 18 gennaio 2020) Dopo il fine settimana di Dresda, dedicato alle sprint, il calendario della Coppa del Mondo di sci di fondo prevede una due giorni dedicata alle gare distance: oggi a Nove Mesto, in Repubblica Ceca, la 10 km femminile con partenze ad intervalli in tecnica libera sorride alla norvegese Therese Johaug, che domina fin dal via e guadagna un ampio margine per la pursuit in tecnica classica di domani. A punti Anna Comarella, 21ma, mentre non ce la fa per un soffio Ilaria Debertolis, 32ma. La norvegese Therese Johaug, infatti, prende il comando fin dal primo rilevamento, con la connazionale Heidi Welg che è l’unica capace di restargli inizialmente in scia, passando con un ritardo di 6″5 dopo 1.7 km e 2.7 km. Ai 3.5 km il distacco tra le due sfiora i 10″, poi Johaug innesta le marce alte ed a metà gara il divario sfiora già i 20″. Si assesta in terza posizione la russa ... Leggi la notizia su oasport

