Sci di fondo, oro alla Norvegia nel cross maschile delle Olimpiadi Giovanili di Losanna 2020 (Di sabato 18 gennaio 2020) La finale del cross maschile di sci di fondo disputata alle Olimpiadi Invernali Giovanili di Losanna 2020 sorride al norvegese Nikolai Holmboe, che copre i 1800 metri del tracciato elvetico in 4’09″97 e mette in fila i nove avversari giunti all’atto conclusivo, battendo due svedesi: seconda piazza per Edvin Anger, staccato di 1″77, terza posizione per Albin Aastroem, con un ritardo di 3″54. Non vi erano italiani impegnati nella lotta per le medaglie. Classifica finale cross tl maschile 1 1 HOLMBOE Nikolai NOR 4:09.97 2 6 ANGER Edvin SWE +1.77 4:11.74 3 5 AASTROEM Albin SWE +3.54 4:13.51 4 3 KOCH Will USA +5.10 4:15.07 5 10 TREGUBOV Iliya RUS +5.69 4:15.66 6 2 HOLMBOE Aleksander NOR +6.53 4:16.50 7 13 SAVARY Antonin SUI +11.21 4:21.18 8 9 GROS Anze SLO +16.04 4:26.01 9 14 MULEJ Jost SLO +25.17 4:35.14 10 8 STAHLBERG Alexander FIN +29.96 4:39.93 CLICCA ... Leggi la notizia su oasport

