Sci di fondo, Olimpiadi Giovanili Losanna 2020: nel cross femminile oro alla svizzera Siri Wigger. Niente finale per le italiane (Di sabato 18 gennaio 2020) Al Vallée de Joux cross-Country Centre di Losanna si è aperta, quest’oggi, la serie di gare dello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali Giovanili in corso di svolgimento nella città svizzera. La prima medaglia d’oro è giunta dalla prova cross free femminile, una competizione la cui natura è di una sprint allungata. A conquistarla è stata la svizzera Siri Wigger, che in 4’39″95 ha superato, nella finale, le svedesi Maerta Rosenberg e Tove Ericsson, rispettivamente a 77 centesimi e a 1″15. Wigger, 17 anni da compiere ad aprile, ha finora espresso un alto livello anche nelle gare junior della FIS, in cui ha saputo primeggiare sia nelle sprint che nelle gare su distanze più lunghe. In quest’occasione ha vinto sia la qualificazione che la prima semifinale, meritando in maniera piena il gradino più alto del podio. Nella finale a dieci, il quarto posto è ... Leggi la notizia su oasport

