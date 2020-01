Sci di fondo, Alexander Bolshunov domina la 15 km tl di Nove Mesto. Bene Francesco De Fabiani, 16° al rientro (Di sabato 18 gennaio 2020) Il russo Alexander Bolshunov detta legge nella 15 km tl con partenze ad intervalli appena disputata a Nove Mesto, in Repubblica Ceca, dove ha fatto letteralmente il vuoto mettendo un tassello molto importante in vista della pursuit di domani. Seconda piazza per il finlandese Iivo Niskanen, terzo il norvegese Sjur Roethe. Molto Bene il rientrante Francesco De Fabiani, 16°, mentre non vanno a punti Giandomenico Salvadori, 32°, e Dietmar Noeckler, 43°. Il russo ha comandato praticamente fin dal via, prendendo la testa della gara già a metà del primo giro, anche se con appena un secondo di vantaggio su connazionale Andrey Melnichenko, mentre i distacchi si fanno già interessanti col resto del gruppo, con il solo finlandese Iivo Niskanen a rimanere al di sotto dei 10″ di ritardo. Ad un terzo di gara il russo inizia a staccare il connazionale e guadagnare sensibilmente su tutti gli ... Leggi la notizia su oasport

FondoItalia : Fondo, Coppa del Mondo - Bolshunov trionfa nella 15 chilometri a tecnica libera di Nove Mesto - ComitatoFVG : Si è aperto il programma dello sci di fondo ai Giochi Olimpici della Gioventù Europea di Losanna - zazoomblog : LIVE Sci di fondo 10 e 15 km Nove Mesto 2020 in DIRETTA: Bolshunov conquista la gara maschile buoni segnali da De F… -