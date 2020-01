Sci, Coppa del Mondo: Brignone, vittoria ex aequo nel Gigante al Sestriere (Di sabato 18 gennaio 2020) Sulle nevi di Sestriere torna a vincere un'italiana: è Federica Brignone, che ha chiuso al primo posto nella prova del "Gigante", sia pure ex aequo con la slovacca Vhlova. In classifica generale di Coppa del Mondo adesso l'azzurra è terza, con 665 punti, sulle tracce della Vhlova (713) e della Shiffrin, prima con 946 punti. Leggi la notizia su fanpage

