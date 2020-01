Sci alpino, quanti soldi hanno guadagnato Federica Brignone e Dominik Paris: tutti i premi intascati sin qui in Coppa del Mondo e la classifica (Di sabato 18 gennaio 2020) Federica Brignone e Dominik Paris si sono resi protagonisti di un sabato davvero memorabile nella Coppa del Mondo di sci alpino: la valdostana ha vinto il gigante di Sestriere mentre l’altoatesino ha conquistato un prezioso secondo posto nella mitica discesa di Wengen, una delle prove simbolo dell’intero calendario internazionale. L’Italia gioisce per i suoi campioni che stanno disputando una stagione davvero memorabile, entrambi sono in lotta per i massimi traguardi: la 29enne è in testa alla classifica di gigante con 61 punti di vantaggio sulla statunitense Mikaela Shiffrin, il 30enne è invece quarto nella classifica generale ad appena 57 punti di distacco dal francese Alexis Pinturault. Gli eccellenti risultati raccolti in questa prima parte di stagione si riflettono anche sui conti correnti dei due azzurri visto che, in base ai piazzamenti ottenuti gara per gara, ... Leggi la notizia su oasport

Fisiofficial : CHE GIORNATA PER LO SCI ITALIANO! BRIGNONE VINCE UN GIGANTE AL CARDIOPALMA SUL SESTRIERE! GRANDIOSA FEDERICA! ????????… - Fisiofficial : PARIS STREPITOSO A WENGEN! È SECONDO DIETRO SOLO A FEUZ! SI TRATTA DEL QUINTO PODIO STAGIONALE! ????????… - Gazzetta_it : Trionfo #Brignone, a Sestriere festa ex aequo con #Vlhova. E #Shiffrin terza a 1 centesimo! -