Sci alpino, Pagelle 18 gennaio: Brignone infinita, Vlhova e Feuz si confermano, Goggia risale, Paris “doma” Wengen (Di sabato 18 gennaio 2020) Si chiude un sabato davvero emozionante per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Da un lato abbiamo assistito al clamoroso gigante del Sestriere, con le prime tre al traguardo racchiuse in un solo centesimo, mentre a Wengen Beat Feuz ha avuto la meglio sul nostro Dominik Paris nell’ennesimo duello tra due fuoriclasse della discesa. Tantissimi spunti, numerose prove di livello assoluto e qualche delusione. Andiamo, quindi, a consegnare le Pagelle di questo sabato del Circo Bianco. LE Pagelle DI OGGI, SABATO 18 gennaio 2020 LE Pagelle DEL GIGANTE DEL SESTRIERE Federica Brignone 10: splendida! Eleganza unita a potenza. Tredicesima vittoria in carriera, una delle più belle e una delle più sudate visti i distacchi. La valdostana mantiene il pettorale rosso della specialità e si conferma ormai una sicurezza del gigante e dello sci alpino in generale con una gara ... Leggi la notizia su oasport

