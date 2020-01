Sci alpino, la classifica delle italiane più vincenti in Coppa del Mondo: Federica Brignone vicina ad Isolde Kostner e Deborah Compagnoni (Di sabato 18 gennaio 2020) Federica Brignone ha rafforzato la terza posizione nella classifica delle italiane più vincenti in Coppa del Mondo. L’azzurra si è infatti imposta nel gigante del Sestriere e ha così messo il tredicesimo sigillo personale nel massimo circuito internazionale: sette affermazioni tra le porte larghe, due trionfi in superG e quattro apoteosi in combinata tra cui quella di Altenmarkt ottenuta pochi giorni fa. La valdostana si è così portata a soltanto due lunghezze da Isolde Kostner e a tre dal mostro sastro Deborah Compagnoni che con sedici successi è l’italiana più vincente di sempre in Coppa del Mondo. Di seguito la classifica completa. classifica italiane PIÙ vincenti DELLA STORIA IN Coppa DEL Mondo: 16 vittorie. Deborah Compagnoni (13 GS, 2 SG, 1 SL) 15 vittorie. Isolde Kostner (12 DH, 3 SG) 13 vittorie. Federica Brignone (7 GS, 2 SG, 4 AC) 8 vittorie. Karen Putzer (4 ... Leggi la notizia su oasport

