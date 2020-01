Sci alpino, Federica Brignone vince un pazzesco gigante di Sestriere a pari merito con Petra Vlhova! Shiffrin terza a 1 centesimo! (Di sabato 18 gennaio 2020) Incredibile epilogo del gigante femminile del Sestriere. Esplode di gioia il pubblico italiano per il successo di Federica Brignone, ma la valdostana deve condividere il gradino più alto del podio con la slovacca Petra Vlhova. Infatti le due atlete hanno chiuso al primo posto a pari merito. Un successo pesantissimo in ottica classifica di specialità per Brignone, che allunga sulle rivali e mantiene ben stretto il pettorale rosso. Al terzo posto e staccata di un solo centesimo c’è Mikaela Shiffrin. Alla campionessa americana non è bastato il miglior tempo nella seconda manche, con la vittoria che le è sfumata davvero per pochissimo. Quarta posizione per la svizzera Wendy Holdener, che paga un ritardo di 38 centesimi, mentre quinta è la neozelandese Alice Robinson (+0.44). Sesto posto per un’ottima Meta Hrovat (+0.92), mentre è addirittura settima Viktoria Rebensburg (+1.09), ... Leggi la notizia su oasport

