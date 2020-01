Sci alpino | Federica Brignone | “Ho provato a sciare ed attaccare fino alla fine”

LIVE Sci alpino - Discesa Wengen 2020 in DIRETTA : Dominik Paris all’assalto sul Lauberhorn - partenza abbassata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DALLE ORE 11.00 E DALLE ORE 14.05 (18 GENNAIO) 12.11 Dominik Paris ha bisogno assolutamente di un podio per continuare a sperare nella Sfera di Cristallo, la missione sembra quasi impossibile ma con un risultato di lusso nella Discesa di Wengen allora nulla sarebbe precluso al nostro portacolori che si trova a 137 punti di distacco dal leader ...

11.28: Sofia Goggia all'intermedio ha solo 15 centesimi di ritardo!!! 11.25: E' sesta la neozelandese Alice Robinson che nella seconda parte di gara perde pochissimo e chiude a 59 centesimi da Brignone che dovrà fare attenzione anche a lei 11.25: Robinson buona ...

11.19: Liensberger all'intermedio ha già 92 centesimi di ritardo 11.18: Prova da dimenticare per la norvegese Stjernesund che non trova mai il ritmo giusto e chiude a 2″08 da Brignone, decima e ultima 11.18: Poco precisa Stjernesund che all'intermedio ha già ...

10.53: C'è il sole al Sestriere e c'è anche tanta gente sugli spalti, bello spettacolo 10.51: Questi i pettorali delle atlete più attese: Holdener 1, Holtmann 2, Vlhova 3, Rebensburg 6, Shiffrin 7, Robinson 15 10.48: Otto le azzurre al via. Questi i pettorali: ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Wengen (Svizzera) valevole ...

Sci alpino - abbassata la partenza della discesa a Wengen! Lo start dal via della combinata : Giuria e comitato organizzatore della tappa della Coppa del Mondo di sci alpino maschile di Wengen, in Svizzera, hanno deciso di abbassare la partenza della discesa libera in programma oggi, e di far partire gli atleti dal via della prima manche di ieri della combinata alpina. Al momento la partenza è confermata alle ore 12.30, ma soltanto alle ore 11.00 sarà presa una decisione definitiva anche sull’orario del via. Tutto ciò si è reso ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Sestriere 2020 : Federica Brignone e Marta Bassino all’assalto del gigante sulla Kandahar! : Dopo la splendida combinata di Altenmarkt, nella quale abbiamo assistito al successo di Federica Brignone ed al terzo posto di Marta Bassino, le nostre due campionesse tornano nella loro disciplina preferita, il gigante, per andare a ritoccare nuovamente il libro dei record. Due vittorie e due secondi posti tra le porte larghe in questa stagione stanno confermando come le azzurre stiano davvero vivendo un’annata davvero da incorniciare. Se ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Wengen (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019-2020. Siamo pronti per una delle gare più attese di tutta la stagione. Si corre sulla ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante del Sestriere, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. Si annuncia grande spettacolo sulla pista Kandahar con le italiane che ...

Sci alpino oggi in tv - orari discesa Wengen e gigante Sestriere 2020 : startlist - pettorali e programma : Sabato ricchissimo per la Coppa del Mondo di sci alpino. Si comincia dal Sestriere con il gigante femminile, dove l’Italia sogna il successo casalingo con Federica Brignone e Marta Bassino. Le due azzurre hanno ormai lanciato la sfida a Mikaela Shiffrin e sarà una lotta a tre per la coppa di specialità. In mezzo alle due manche del gigante ci si trasferisce a Wengen per la storica discesa sulla Lauberhorn. Favoriti l’austriaco ...

Sci alpino - Discesa Wengen 2020 : Dominik Paris prova a rompere il tabù. Mayer e Feuz i principali favoriti : Dopo la combinata di ieri, il grande giorno a Wengen è arrivato. Oggi ci sarà la Discesa libera sulla mitica pista Lauberhorn. Semplicemente la storia della Coppa del Mondo, una delle grandi classiche del Circo Bianco, la Discesa più lunga con i suoi 4 chilometri, con il mitico salto Hundschopf, la Kerner-S, lo spettacolare passaggio del Wasserstation tunnel, con gli sciatori che passano sotto i binari del treno. Un tracciato difficilissimo e ...

Prosegue oggi, sabato 18 gennaio, un'altra settimana dedicata alla Coppa del Mondo di sci alpino: alle ore 11.00 ed alle ore 14.05, si disputerà lo slalom Gigante femminile al Sestreiere, mentre a Wengen, in Svizzera, si terrà una Discesa libera maschile, con lo start alle ore 12.30. Tutte le gare della Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse in DIRETTA tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la DIRETTA ...

Sabato Rai Sport - Palinsesto 18 Gennaio 2020 | Sci alpino Sestriere Wengen - Pallanuoto : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 18 Gennaio 2020, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai...

Sci alpino - startlist e pettorali di partenza gigante Sestriere 2020 : programma - orario e tv : Sabato 18 gennaio (prima manche alle ore 10.00, seconda manche alle ore 14.05) si disputerà il gigante femminile del Sestriere, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. Si preannuncia grande spettacolo sulla pista Kandahar dove il Circo Bianco torna dopo quattro anni di assenza: saranno le meravigliosi nevi di questa località italiana a fare da scenario a una prova attesissima tra le porte larghe dove le azzurre si presentano tra ...