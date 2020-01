Sci alpino, Coppa Europa 2020: doppietta austriaca nel gigante di Kirchberg, settimo Borsotti (Di sabato 18 gennaio 2020) Domina l’Austria nel gigante di Coppa Europa a Kirchberg. doppietta dei padroni di casa con la vittoria di Stefan Brennsteiner davanti al connazionale Patrick Feurstein, staccato di 76 centesimi. Sul podio sale anche il tedesco Stefan Luitz, che accusa un ritardo di 83 centesimi dalla vetta. Quarto posto per il norvegese Atle Lie McGrath (+0.98), mentre in quinta posizione si classifica l’austriaco Roland Leitinger (+1.10). Al sesto posto lo svizzero Pierre Bugnard (+1.12), che precede il migliore degli azzurri, Giovanni Borsotti, alla fine settimo con un ritardo di 1.15. Completano la Top-10 lo svizzero Daniele Sette (+1.21), l’olandese Maarten Meiners (+1.24) ed un ritrovato Roberto Nani (+1.25). A punti per l’Italia ci vanno anche: Giulio Bosca (18°), Alex Hofer (28°) e Giulio Zuccarini (30°). CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ... Leggi la notizia su oasport

