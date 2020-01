Sci alpino, Coppa del Mondo Sestriere 2020: Federica Brignone e Marta Bassino all’assalto del gigante sulla Kandahar! (Di sabato 18 gennaio 2020) Dopo la splendida combinata di Altenmarkt, nella quale abbiamo assistito al successo di Federica Brignone ed al terzo posto di Marta Bassino, le nostre due campionesse tornano nella loro disciplina preferita, il gigante, per andare a ritoccare nuovamente il libro dei record. Due vittorie e due secondi posti tra le porte larghe in questa stagione stanno confermando come le azzurre stiano davvero vivendo un’annata davvero da incorniciare. Se per Brignone si può parlare di una conferma, per Bassino, invece, è arrivato quel salto di qualità che tutti stavamo aspettando. I risultati sono davanti agli occhi di tutti. La classifica del gigante vede, infatti, la valdostana in vetta con 275 punti, contro i 254 di Mikaela Shiffrin ed i 238 di Marta Bassino. Saranno loro tre, a rigor di logica, a giocarsi la Coppa di specialità, e oggi sulla Kandahar saranno in palio 100 pesantissimi ... Leggi la notizia su oasport

Fisiofficial : MAGICA ITALIA AD ALTENMARKT! VINCE FEDERICA BRIGNONE, MARTA BASSINO SUL TERZO GRADINO DEL PODIO! BENISSIMO ANCHE EL… - Romana40 : RT @OA_Sport: Sci alpino oggi in tv, orari discesa Wengen e gigante Sestriere 2020: startlist, pettorali e programma - OA_Sport : Sci alpino oggi in tv, orari discesa Wengen e gigante Sestriere 2020: startlist, pettorali e programma -