Sassuolo Torino | le chiavi tattiche del match

Sassuolo-Torino - dove vedere la partita in diretta TV e in streaming? : Ventesima giornata di Serie A, Sassuolo-Torino è il secondo anticipo del sabato. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 18 e sarà visibile in esclusiva su Sky. Sassuolo-Torino, gara valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, si giocherà oggi pomeriggio alle ore 18 al Mapei Stadium. Il Sassuolo è […] L'articolo Sassuolo-Torino, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming? sembra essere il primo ...

Sassuolo Torino - i convocati di De Zerbi : out Duncan : Sassuolo Torino, Roberto De Zerbi ha diramato l’elenco dei convocati per il match di domani pomeriggio contro i granata Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha diramato l’elenco dei convocati per il match di domani pomeriggio contro il Torino. Rimane fuori dai convocati Alfred Duncan che non ha superato l’infortunio muscolare. Portieri: Consigli, Pegolo, Turati Difensori: Kyriakopoulos, Muldur, Peluso, Piccinini, ...

Sassuolo - ridotta la squalifica a Berardi : l’attaccante sarà in campo contro il Torino : Dopo le proteste al termine della partita con il Genoa per il gol dei rossoblù 'viziato' da un presunto fallo, e la successiva squalifica per due giornate, Berardi può tornare in campo già contro i granata. A ridurre la pena al giocatore neroverde, ci ha pensato la Corte Sportiva d'Appello Nazionale accettando il ricorso presentato nei giorni scorsi dal Sassuolo.Continua a leggere

Torino - i convocati di Mazzarri per il Sassuolo. Tre rientri per i granata : Torino, ecco i convocati di Walter Mazzarri per la sfida contro il Sassuolo. Rientrano Lyanco, Baselli e Iago Falque Walter Mazzarri ha diramato la lista dei calciatori convocati del Torino per la gara di domani contro il Sassuolo. All’interno dell’elenco del tecnico figurano tre importanti rientri, ovvero quelli di Lyanco, Baselli e Iago Falque. Ecco la lista completa: Portieri: Rosati, Sirigu, Ujkani. Difensori: Lyanco, Izzo, ...

Pagelle e Highlights 18^ giornata : Roma-Torino 0-2 - super Belotti. Brescia-Lazio 1-2 - doppio Immobile - successo last minute! SPAL-Verona 0-2 - riecco Pazzini. Genoa-Sassuolo 2-1 : Pagelle 18 giornata- Tutto pronto per il 18° turno di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Brescia-Lazio, con padroni di casa chiamati a ribaltare l’ultimo periodo negativo e con i biancocelesti pronti a confermarsi ai vertici della classifica. Spazio anche alla super sfida del San Paolo tra Napoli-Inter, con gli uomini di Gattuso […] L'articolo Pagelle e Highlights 18^ giornata: Roma-Torino 0-2, super Belotti. Brescia-Lazio 1-2, ...

Serie A 2020 - 18a giornata : il Genoa risorge con il Sassuolo - il Torino sgambetta la Roma : Si sono conclusi gli ultimi due anticipi della diciottesima giornata della Serie A 2019-2020. Dopo la soffertissima vittoria della Lazio alle ore 12.30 per 2-1 in casa del Brescia, e quella del Verona per 2-0 in casa della SPAL, è toccato al Genoa superare 2-1 il Sassuolo in un match ricchissimo di polemiche, quindi il Torino in serata ha sbancato l’Olimpico, piegando la Roma con il punteggio di 0-2. Alle ore 18.00 si è partiti con ...

Calciomercato - scambio Juventus-Napoli e Samp-Sassuolo : De Rossi torna in Italia - sorpresa Torino : Sempre più nel vivo il Calciomercato, la sessione invernale entra sempre più nel vivo e sono in arrivo importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Attivissima l’Inter che chiude due colpi da scudetto per tentare l’assalto al primo posto ma la Juventus non sta a guardare. Ecco tutte le trattative nel dettaglio. scambio Juventus-Napoli – Juventus e Napoli sono al lavoro per provare a chiudere uno scambio, i nomi ...

LIVE – Sassuolo-Cagliari 2-1 - SPAL-Brescia 0-0 - Torino-Fiorentina 2-0 : Serie A, i risultati di domenica 8 dicembre 2019. Alle 12:30 in campo Lecce e Genoa. Sfida salvezza al ‘Via del Mare’ con i padroni di casa favoriti. ROMA – Serie A, i risultati di domenica 8 dicembre. Dopo i tre anticipi di ieri, la quindicesima giornata continua oggi con le ultime sei sfide in programma. Alle 12:30 in programma al ‘Via del Mare’ la sfida salvezza tra Lecce e Genoa. Serie A, il resoconto ...

