Sassuolo Torino 0-1 LIVE: Belotti vicino al gol (Di sabato 18 gennaio 2020) Al Mapei Stadium, la 20ª giornata di Serie A 2019/20 tra Sassuolo e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Jessica Reatini, inviata a Reggio Emilia) – Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Sassuolo e Torino si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sassuolo Torino 0-1 MOVIOLA 4′ Occasione Boga – Contropiede dell’ivoriano che si accentra e calcia ma Nkoulou lo ostacola e manda in angolo. 20′ Gol di Rincon – Corner di Verdi, destro a incrociare di Rincon e Locatelli spinge destro, maldestramente in porta il pallone. 23′ Occasione Belotti – Verdi innesca Belotti che calcia da posizione defilata e impegna Consigli. 26′ Belotti sfiora il raddoppio – Seconda occasione per il Gallo che rientra sul mancino con il tacco e calcia a giro, ... Leggi la notizia su calcionews24

