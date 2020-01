Sardine: “Se la Lega lascerà Bibbiano noi faremo lo stesso” (Di sabato 18 gennaio 2020) Il gruppo delle Sardine ha proposto di fare un passo indietro collettivo. Al centro dell’attenzione la contesa piazza di Bibbiano, città simbolo per le polemiche che hanno investito il sindaco del PD negli scorsi mesi. Gli attivisti hanno colto di sprovvisto il partito di Salvini. Infatti il gruppo dell’ex-ministro ha annunciato la manifestazione senza averla prenotata con l’apposita procedura. Così facendo le Sardine hanno ottenuto un comizio al loro posto il 23 gennaio, a soli tre giorni dal voto alle regionali. La piazza di Bibbiano In un video su Facebook, Le Sardine annunciano che il ritiro dalla piazza di Bibbiano sarebbe “Un gesto di civiltà richiesto al leader del Carroccio, per evitare che venga strumentalizzato un territorio ferito da una triste vicenda giudiziaria durante la campagna elettorale in corso. Le Sardine, ad oggi in possesso di ... Leggi la notizia su notizie

