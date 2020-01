Sanremo, Salmo non andrà al Festival: «Non me la sento, mi sentirei a disagio» – Il video (Di sabato 18 gennaio 2020) Salmo non va a Sanremo. «Non me la sento». Il rapper lo annuncia con un video delle sue stories su Instagram. «Allora prima di farmi venire un aneurisma…io volevo ringraziare di cuore Amadeus e tutto lo staff di Sanremo che mi aveva invitato come super ospite della prima serata del Festival ma non sarò presente al Festival, non me la sento, mi sentirei a disagio. Vi ringrazio di cuore», dice il musicista. Visualizza questo post su Instagram Salmo rifiuta l'invito a Sanremo. Svaniti i sogni di una bestemmia in eurovisione. Peccato. Cosa ne pensate della scelta di Salmo? Che tra Sanremo e San Siro, ha preferito il secondo #Sanremo2020 #amadeus #Salmo Un post condiviso da Il Rap è la mia strada (@ilrapelamiastrada ) in data: 18 Gen 2020 alle ore 2:26 PST «Tra i due santi, Sanremo e San Siro scelgo san Siro», prosegue il rapper. «Quindi se volete venire a ... Leggi la notizia su open.online

