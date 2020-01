Sanremo, Salmo dà forfait: salta il super ospite della prima serata (Di sabato 18 gennaio 2020) Un paio di storie su Instagram e Amadeus deve fare i conti con un altro inciampo prima di Sanremo. Il Festival quest’anno sta sollevando diverse polemiche, non ultima quella che riguarda lo stesso conduttore, accusato di sessismo per la dichiarazione in conferenza stampa su Francesca Sofia Novello. Non è nemmeno piaciuta molto la scelta di alternare diverse donne durante la kermesse, che sta sollevando dubbi. Ma l’ultima stangata arriva da Salmo, celebre rapper sardo, che declina l’invito a partecipare come super ospite della prima serata. Salmo annuncia: “Non sarò al Festival di Sanremo” Il rapper Salmo lo dichiara chiaro e tondo in una delle Stories su Instagram e darà sicuramente da pensare al conduttore, che quest’anno ha diverse gatte da pelare già di suo. “Io vorrei ringraziare di cuore Amadeus e tutto lo staff di Sanremo per avermi invitato come super ospite della prima ... Leggi la notizia su thesocialpost

