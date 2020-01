Sanremo, bufera su Junior Cally: "È famoso per canzoni sessiste" - (Di sabato 18 gennaio 2020) Rosa Scognamiglio Scoppia il "caso" Junior Cally al Festival di Sanremo contestato da un gruppo di donne del Pd per i testi "sboccati e violenti sulle donne". Il rapper romano è stato segnalato alla Commissione di Vigilanza Rai Sanremo è alle porte. E le polemiche, come da consuetudine acclarata, di certo non mancano. Dopo lo scivolone iniziale di Amadeus e la discussa partecipazione di Rita Pavone alla rassegna canora, nel mirino della critica ci finisce anche Junior Cally , rapper romano di 28 anni in gara tra i big con il brano No Grazie, un testo contro "i poteri forti" (di Salvini e Renzi, a quanto pare). Ad indignarsi per la partecipazione di Junior Cally – all'anagrafe Antonio Signore – sono soprattutto un gruppo di donne del Pd capeggiate da Laura Moschini, cofondatrice dell'Osservatorio di genere della Università Roma Tre che denuncia i "trascorsi sessisti" ... Leggi la notizia su ilgiornale

