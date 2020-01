Sanremo 2020 | La Gerini attacca Amadeus: “boicottiamo il Festival” (Di sabato 18 gennaio 2020) Anche Claudia Gerini si lamenta del commento sessista di Amadeus: invita a boicottare il Festival ma poi “fa un passo indietro” e cancella il post. Non sembra placarsi (giustamente) nemmeno a distanza di giorni la polemica accesa su Amadeus e il gravissimo commento sessista, fatto durante la prima conferenza stampa del Festival di Sanremo 2020. … L'articolo Sanremo 2020 La Gerini attacca Amadeus: “boicottiamo il Festival” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

heather_parisi : “È stata scelta da me perché ha la capacità di stare vicino a un grande uomo, stando comunque un passo indietro”. A… - OndeFunky : Ecco come suonano le 24 canzoni dei big in gara al prossimo @SanremoRai #Ondefunky #Sanremo2020 - Corriere : Sanremo, la moglie di Amadeus seguirà il Festival come inviata speciale per «La vita in diretta» -