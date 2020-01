Sanremo 2020, Claudia Gerini attacca Amadeus: “Boicottiamo il Festival” (Di sabato 18 gennaio 2020) Sanremo 2020, Claudia Gerini attacca Amadeus per le frasi sessiste: “Boicottiamo il Festival” Il tema del sessismo è sempre al centro delle controversie mediatiche del nostro paese. Tra falsi allarmi, espressioni esagerate e fobia del momento, ogni frase viene vivisezionato a fondo. La polemica più recente e più clamorosa, riguarda Amadeus e le sue frasi … L'articolo Sanremo 2020, Claudia Gerini attacca Amadeus: “Boicottiamo il Festival” proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

heather_parisi : “È stata scelta da me perché ha la capacità di stare vicino a un grande uomo, stando comunque un passo indietro”. A… - OndeFunky : Ecco come suonano le 24 canzoni dei big in gara al prossimo @SanremoRai #Ondefunky #Sanremo2020 - Corriere : Sanremo, la moglie di Amadeus seguirà il Festival come inviata speciale per «La vita in diretta» -