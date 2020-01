Sanremo 2020 Amadeus dopo la bufera interviene Giovanna Civitillo (Di sabato 18 gennaio 2020) Sui social Giovanna Civitillo sui social difende il marito Amadeus, dove è stato accusato di sessismo dopo le parole dette in conferenza stampa sui motivi che lo avevano portato a scegliere Francesca Sofia Novello come co-conduttrice per il Festival di Sanremo. Giovanna Civitillo ha anche usato l’ironia, per ripagare con la stessa moneta chi aveva attaccato lei e Amadeus per avere un profilo in comune su Instagram. «A volte un passo avanti, a volte un passo indietro, spesso accanto, ma soprattutto la cosa più importante SEMPRE SEMPRE FELICE», ha scritto Giovanna Civitillo dal profilo della coppia su Instagram. Amadeus è stato preso di mira e accusato di sessismo per aver sottolineato ripetutamente la bellezza delle co-conduttrici da lui scelte per il Festival di Sanremo. La frase che ha destato più scalpore, inoltre, è stata quella su Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino ... Leggi la notizia su musicaetesti.myblog

heather_parisi : “È stata scelta da me perché ha la capacità di stare vicino a un grande uomo, stando comunque un passo indietro”. A… - OndeFunky : Ecco come suonano le 24 canzoni dei big in gara al prossimo @SanremoRai #Ondefunky #Sanremo2020 - Corriere : Sanremo, la moglie di Amadeus seguirà il Festival come inviata speciale per «La vita in diretta» -