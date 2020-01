Sandro Ruotolo candidato alle suppletive di Napoli per il Senato. L'intesa tra Pd e De Magistris (Di sabato 18 gennaio 2020) Sarà il giornalista Sandro Ruotolo il candidato di un’ampia coalizione civica alle suppletive di febbraio per il posto al Senato. Lo apprende l’ANSA da fonti vicine al sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.La candidatura di Ruotolo, che - a quanto trapela - ha accettato l’investitura, si pone in un’ottica di superamento di movimenti, partiti e simboli per dare vita a un ampio fronte unito che possa contrastare il candidato delle forze di centrodestra.La nascita di una coalizione civica larga fa di conseguenza venire meno la candidatura dell’assessore comunale all’Istruzione, Annamaria Palmieri, che sarebbe stato il candidato di Dema (il movimento del sindaco di Napoli) in assenza di una convergenza di tutte le forze su un nome unico.″È sicuramente una buona notizia la disponibilità di Sandro Ruotolo a candidarsi con ... Leggi la notizia su huffingtonpost

fattoquotidiano : Elezioni suppletive Senato Napoli, il candidato del centrosinistra è il giornalista Sandro Ruotolo - infoitinterno : Suppletive Napoli, candidato Sandro Ruotolo per contrastare il centrodestra - infoitinterno : Elezioni suppletive, Sandro Ruotolo candidato del centrosinistra -