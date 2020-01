Salvini ha ammesso di aver incontrato il presidente Casellati (Di sabato 18 gennaio 2020) Intervistato dal Corriere della Sera il leader della Lega Matteo Salvini ammette di aver parlato con la presidente del Senato Elisabetta Casellati “prima e dopo il convegno” sull'antisemitismo promosso dalla Lega “a cui lei è venuta a portare il suo saluto”, “ma – precisa subito dopo – abbiamo affrontato esclusivamente i l tema della lotta all'antisemitismo”. Quindi nessuna interferenza sul voto e le scelte della Giunta per le autorizzazioni a procedere sul caso Salvini-Nave Gregoretti. Richiesto dal quotidiano di via Solferino anche di un parere sulla sentenza della Corte costituzionale che ha bocciato la richiesta della Lega di un referendum per trasformare la legge elettorale in un maggioritario puro, Salvini ribadisce il giudizio di “scelta politica” fatto dalla Consulta come già dichiarato da alcuni leghisti il voto della Corte, rincarando la dose: “Una Corte di sinistra ha fatto ... Leggi la notizia su agi

