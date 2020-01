Salvini difende il candidato della Lega con sigaro e rum: «Non c’è niente di male a stare in vasca da bagno» (Di sabato 18 gennaio 2020) «Che problema c’è a stare in vasca da bagno e bersi un rum? Non è reato». Il ‘revenge porn’ sì, ma a Matteo Salvini non importa: «Le scelte sessuali dei singoli non mi appassionano. Non entro nelle vasche da bagno altrui». Il leader della Lega, reduce dall’incontro con il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, risponde così ai giornalisti in merito al video, divenuto virale, di Alfio Baffa, candidato per il Carroccio nella circoscrizione Calabria Nord alle elezioni regionali del prossimo 26 gennaio 2020, mentre si riprende in una vasca da bagno con tanto di sigaro e bicchiere di rum in mano e manda “un saluto agli amici del gruppo revenge porn”. LEGGI ANCHE –> Il candidato della Lega in Calabria che, dalla vasca da bagno, manda i saluti al gruppo ‘revenge porn’ Il candidato della Lega si difende dalle accuse: «Non ho ... Leggi la notizia su giornalettismo

