Salmo rinuncia al Festival di Sanremo: "Non me la sento" - (Di sabato 18 gennaio 2020) Novella Toloni Il rapper era atteso all'Ariston come ospite della prima serata ma attraverso un annuncio social ha declinato l'invito: "Mi sentirei a disagio" Salmo non salirà sul palco dell'Ariston. La sua presenza - in qualità di ospite - era attesa per la prima puntata del Festival di Sanremo, ma poche ore fa il rapper sardo ha fatto sapere di aver rifiutato l'invito del direttore artistico. La notizia era già nell'aria, lo stesso Amadeus ieri aveva fatto sapere: "Non so se Salmo ci sarà". Oggi è invece arrivata la conferma direttamente dal Quatar dove il musicista si trova. Attraverso un video pubblicato nelle storie del suo account Instagram, il cantante ha ringraziato il conduttore ma ha ribadito il suo "no", motivando la sua scelta. A poche settimane dall'inizio ufficiale della kermesse musicale un'altra tegola arriva sulla testa di Amadeus. Prima la bufera mediatica ... Leggi la notizia su ilgiornale

