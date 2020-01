Salerno, la DIA pubblica la mappa della criminalità organizzata (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 19 minuti La Direzione investigativa antimafia ha pubblicato la relazione semestrale relativa all’attività della criminalità organizzata in Italia nel primo semestre del 2019. Questa la situazione nel territorio della provincia di Salerno: La provincia di Salerno presenta una situazione generale riferita alla criminalità organizzata particolarmente disomogenea, con aspetti e peculiarità che variano in ragione della sensibile diversità geografica, storica, culturale,economica e sociale che connota le diverse zone della provincia (Agro Nocerino-Sarnese, Valle dell’Irno, Costiera Amalfitana, capoluogo, Piana del Sele, Cilento, Vallo di Diano). Non si registrano significativi cambiamenti sottoil profilo degli equilibri e dei principali interessi delittuosi dei sodalizi locali. Permangono importanti collegamenti con consorterie originarie del ... Leggi la notizia su anteprima24

tvoggi : CRIMINALITA’ ORGANIZZATA IN PROVINCIA DI SALERNO, PUBBLICATA LA RELAZIONE SEMESTRALE DIA La Direzione investigativa… -