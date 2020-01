Salerno, alunni picchiati a scuola dalla maestra: la denuncia dei genitori ai carabinieri (Di sabato 18 gennaio 2020) Ignazio Riccio Qualche familiare ha già deciso di trasferire il proprio bambino in un altro istituto scolastico Si sono rivolti ai carabinieri i genitori di alcuni alunni di una scuola elementare di Battipaglia, nel Salernitano. I familiari dei piccoli hanno denunciato presunti episodi di maltrattamenti da parte di una maestra nei confronti dei loro figli. I parenti dei bambini, una quindicina di persone, nei giorni scorsi hanno incontrato anche la dirigente scolastica, ma dopo il confronto, che non li ha soddisfatti, hanno deciso di raccontare l’accaduto alle forze dell’ordine. A insospettire i genitori il comportamento dei figli, che spesso tornavano a casa in lacrime. Interrogati sul loro stato d’animo i piccoli hanno spiegato di essere stati maltrattati a scuola, schiaffeggiati e ingiuriati. Qualche familiare ha già deciso di trasferire il proprio bambino in un altro ... Leggi la notizia su ilgiornale

