Sale l’attesa per le nuove serie tv Hulu: trailer e date da Normal People a High Fidelity e Ramy (Di sabato 18 gennaio 2020) Il tour di presentazione della programmazione televisiva invernale indetto dalla TCA sta per concludersi, e il bilancio non può che essere positivo. A far crescere l'attesa per il debutto delle nuove produzioni arrivano oggi le serie tv Hulu, di cui la piattaforma ha offerto un primo sguardo e alcune interessanti anticipazioni. Facciamo il punto. Little Fires Everywhere A calamitare l'attenzione generale è stato anzitutto il primo trailer esteso di Little Fires Everywhere, adattamento televisivo dell'omonimo romanzo di Celeste Ng, edito in Italia col titolo Tanti Piccoli Fuochi. La miniserie prodotta e interpretata da Reese Witherspoon e Kerry Washington vede contrapporsi Elena e Mia, incarnazioni di due opposti sistemi di valori, etnia e classe sociale. Qui una panoramica approfondita sulla trama, il cast e le differenze fra la serie e il ... Leggi la notizia su optimaitalia

