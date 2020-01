Sabrina Ferilli fuori di seno: il body in pizzo non contiene tutto, che bomba! (FOTO) (Di sabato 18 gennaio 2020) Sabrina Ferilli ancora una volta è la conferma che la bellezza non ha età. L’attrice non ha nulla da invidiare a nessuno e uno scatto postato sui social ne è la conferma. Da circa due mesi, la bella romana ha terminato la sua esperienza a Canale 5 accanto a Maria De Filippi e a Gerry Scotti. Per ora, in attesa di nuovi progetti lavorativi, Sabrina si sta concentrando molto sulla questione degli affidi di Bibbiano e proprio pochi giorni fa, tramite una stories su Ig ha fatto sapere di aver contattato il Moige e di aver dato in beneficenza una somma di danaro a disposizione delle famiglie che hanno bisogno di assistenza psicologica e legale. Mettendo da parte la sua professionalità e la sua disponibilità verso gli altri, la Ferilli è molto amata dal pubblico sopratutto per la sensualità che non scende mai nel volgare. Oggi la vediamo in veste di grande e raffinata ... Leggi la notizia su kontrokultura

