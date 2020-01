Sabino Basso, l’olio campano sbanca a New York e Berlino (Di sabato 18 gennaio 2020) L’olio del Sud “sbanca” a New York e Berlino e fa sold-out in Italia: è il nuovo concept di Sabino Basso “La selezione di oli d’Italia” destinata a una nuova fascia di mercato punta sul meridione e sul digitale e fa incetta di riconoscimenti all’estero. Ora arriva anche LA DOP Cilento. Oli EVO di qualità superiore in un packaging elegante e d’impatto, destinati a un mercato d’alta gamma, che già conquistano i mercati esteri. I prodotti della linea “Sabino Basso”, dopo New York, hanno conquistato infatti anche Berlino. A pochi mesi dalla nascita, sulla bacheca dei trofei dell’azienda irpina ci sono già il “Pentaward” e il “NACD Packaging Award”. Due riconoscimenti importanti che premiano la scelta di Olio Basso di puntare su una linea di prodotti d’alta fascia. La nuova linea prende il ... Leggi la notizia su ildenaro

